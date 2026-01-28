特殊詐欺の「受け子」役として弁護士になりすまし、８０代の男性から現金１００万円をだまし取ったとして、住居不定・無職の１６歳の少年が再逮捕されました。奈良県警が１月２８日、詐欺容疑で再逮捕したのは、住居不定・無職の１６歳の少年です。少年は、去年１２月１７日に奈良市内の路上で、市内在住の男性（８５）から現金１００万円をだまし取った疑いが持たれています。少年とは別の人物が、事前に被害男性に対し、