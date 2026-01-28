この記事をまとめると ■ラッピングされたBMW M初の本格フル電動モデルの姿が公開された ■4基モーターの4WDとなるがBMW M専用制御ソフトでFRフィールの再現もできるという ■2027年に登場予定のフル電動の次世代Mの登場が待ち遠しい 電動になってもBMW Mは「M」 BMW Mが、いよいよEVの世界に本格参入する。フルラッピングされた、2027年以降に登場予定のフル電動BMW Mモデルの画像を公開したのだ。BMW Mはこれまで、高回転エン