【ロンドン＝市川大輔】欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が２７日発表した２０２５年の欧州連合（ＥＵ）の新車販売台数で、ハイブリッド車（ＨＶ）のシェア（市場占有率）が前年の３１％から３４％に伸び、初めてガソリン車を抜いて動力別で首位になった。全体の新車販売台数は前年比１・８％増の１０８２万台で、ＨＶは１３・７％増の３７３万台に伸びた。ＨＶはガソリン車より燃費や環境性能に優れ、電気自動車（ＥＶ）より安価