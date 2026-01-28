Ｊ１町田は２８日、スコットランド１部のリヴィングストンＦＣからＦＷテテイェンギ（２５）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は１月２５日から６月３０日まで。町田にとって、期限付き移籍からの復帰組を除き、他クラブからの補強は今オフ初となる。オーストラリア出身のテテイェンギは身長１９７センチの長身ストライカー。今季は所属クラブで１９試合２得点だった。町田は今オフにＦＷデューク、ＦＷ呉世勲の長身外