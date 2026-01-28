震災や豪雨などの度重なる災害で被害を受けた、能登半島沿岸の海の環境変化について考えるシンポジウムが開かれました。「いま、能登の里海を探る」と題して開かれた28日のシンポジウム。日本海藻協会の藤田大介会長による基調講演に続き、金経済同友会や北國新聞社などが取り組んだ、能登半島沿岸の震災影響調査の結果が報告されました。調査は、人工衛星の画像を使った海藻の分布分析や、実際に海に潜って行われた海底の観察など