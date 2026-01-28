「印刷業界」の裏側をテーマにしたマンガ「今日も下版はできません! 」。ナビ印刷株式会社の営業マン・刷元 正（スリモト・タダシ）と沖田功人（オキタ・コウト）が印刷業界にまつわる「あるある」を、涙あり、「なるほど」や「へぇ〜」ありで語っていきます。 刷り直しで凹む刷元さんらナビ印刷のもとに、沖田くんが応援するグラドルのイロハさんがGOKOさんと一緒に訪れてきた……。 【前回のお話を読む】※