資料 2月8日投開票の衆議院選挙で、岡山県選挙管理委員会が26日現在の県内の有権者数（選挙人名簿登録者数）をまとめました。 岡山県全体では152万972人（在外選挙人のぞく）で、2024年10月の前回衆院選から1万4973人減りました。選挙区別では、岡山1区が32万3400人（前回比－1946人）、岡山2区が40万7699人（前回比－3471人）、岡山3区が38万9512人（前回比－7782人）、岡山4区が40万361人（前回比&