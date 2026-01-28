サウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で復帰するフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が２８日、滋賀・栗東トレセンのＣＷコースで追い切られた。主戦の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗して、最後までしっかり負荷をかけると、６ハロン７８秒７―１１秒６の好時計をマークした。坂井騎手は「まだ体に余裕があったので、しっかりやり