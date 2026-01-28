「KinKiKids」から改名した「DOMOTO」の堂本剛（46）が29日放送の文化放送「DOMOTOのどんなもんヤ！」（火曜後9・00）に出演。2025年12月30日に放送され、俳優の木村拓哉（53）ゲスト出演した「堂本兄弟2025」について話した。番組ではリスナーから寄せられた「年末の堂本兄弟楽しく拝見しました。木村先輩とのトークや愛のかたまりコラボエモかったです。木村さんがインスタにアップしていた3人の写真もすごく良くてデビュ