NTT東日本は28日、コンピューター上に再現された町で災害が起きたときのシミュレーションを行うことができる新たな技術を公開しました。NTT東日本は28日に開かれたイベントで、現実世界をコンピューター上に再現する技術を利用した、災害シミュレーションシステムを公開しました。水害が多く発生する山形県長井市と連携して作成され、どのように災害が発生するのか、いつ・どのように避難すべきかがより明確になるということです。