プレミアリーグのアストン・ヴィラが怪我人の続出に悩まされている。『The Athletic』によると、ベルギー代表のユーリ・ティーレマンスが先日のニューカッスル戦で足首を負傷。検査の結果、長期間の戦線離脱となるようだ。ティーレマンスは2023年にレスターから加わったMFで、今季のヴィラでは公式戦22試合に出場して1ゴール5アシストを記録している。ヴィラのMFの怪我人はティーレマンスだけではなく、スコットランド代表のジョン