ドコモショップで、マネックス証券の口座開設やdカード積立のサポートが始まる。背景には投資を始めるまでのハードルの高さがある。ドコモショップで投資の第一歩をサポートすることで、金融をより身近なものにしていく。 左から経済アナリストの馬渕磨理子氏、NTTドコモの田原務氏、マネックス証券の清明祐子氏、司会を務めた平井理央 キャリアショップとして初めて証券口座の開設案内 ドコ