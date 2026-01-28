昨夜、新庄市で住宅1棟が全焼した火災について、きょうは出火原因の特定には至りませんでした。この家に住む68歳の男性と連絡が取れておらず、警察は男性が逃げ遅れた可能性もあるとみて、行方を探しています。 【写真を見る】男性は逃げ遅れた可能性新庄市の住宅全焼火災建物の損傷が激しく実況見分は難航（山形） この火災は、きのう午後10時40分ごろ新庄市五日町で起きたもので、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、隣接する