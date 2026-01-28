新潟市古町で150年以上続く和菓子店。繊細なお菓子作りの技術を守りながらも、新たな挑戦を続ける親子の姿に迫りました。 思わず目を奪われてしまう繊細な和菓子作りの技術。この技術を150年以上守ってきた新潟市古町の和菓子店『美豆伎庵 金巻屋(みずきあん かねまきや)』。 気品漂う和の雰囲気－ 出迎えてくれたのは、4代目の金巻栄作さん(68)と5代目の隆史さん(32)親子です。 ■金巻屋4代目・金巻栄作さん 「