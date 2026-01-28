これからの気象情報です。 29日(木)から平地でも大雪になるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。 ◆1月29日(木)天気 ・上越地方 28日(水)夜間に雪が強まり、29日(木)朝は雪かきの必要なところが多いでしょう。 その後も発達した雪雲がかかるため、平地でも再び大雪になりそうです。 ・中越地方 沿岸