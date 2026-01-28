28日(水)は各地で気温が下がり、雪になったところもありました。そして、29日(木)からは平地でも大雪になるところがありそうです。 ◆29日(木)午前9時の予想天気図 日本付近は冬型の気圧配置が続いて、JPCZが福井県の若狭湾付近を指向する見込みです。JPCZが若狭湾に刺さると、地形の影響で北陸前線というものが発生します。前線付近では雪雲が発達し停滞するため、上越から中越は大雪になることがあります。 先週の上越か