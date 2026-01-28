ガウフは会見で不満を吐露した(C)Getty Images現地時間1月27日、テニスの全豪オープン女子シングルス準々決勝がオーストラリア・メルボルンで行われ、第3シードのココ・ガウフ（米国／世界ランク3位）は、第12シードのエリナ・スビトリーナ（ウクライナ／同12位）に1-6、2-6で完敗。この一戦では、試合後の荒々しい行動が波紋を呼んでいる。【動画】怒りが収まらず…試合に敗れたガウフがコート裏でラケットを破壊したシーンわ