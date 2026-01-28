去年1月、車で追突事故を起こしそのまま逃走したとして、過失運転致傷などの罪に問われていた男性の判決公判が開かれました。 長崎地裁佐世保支部は「意識障害が生じていたとみるのが合理的」として無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは、佐世保市の男性(53)です。 男性は去年1月、佐世保市内で車の運転中に追突事故を起こし、女性にケガをさせたにもかかわらずそのまま逃走したとして過失運転致傷などの罪に問われて