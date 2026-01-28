◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン昨年覇者のエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）は坂路で単走。軽やかな身のこなしで、機敏に駆け上がった。５３秒６―１１秒９と上々の伸び。吉村調教師は「上がり重点で、理想通りのいい調教ができました」とうなずいた。昨春の香港遠征の後は長期で休養し、１１月の京阪杯で復帰