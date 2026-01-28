セブン‐イレブン・ジャパンは2月3日から、鎌倉発のチョコレートブランド「CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)」が監修した新作アイス2種を全国のセブン‐イレブンにて販売する。「CHOCOLATE BANK」×「セブン - イレブン」鎌倉発のCHOCOLATE BANKは、カカオの鮮度にこだわり、チョコレートの新たな楽しみ方を探求するブランド。今回販売する商品は、カカオ豆を包んでいる希少素材「カカオフルーツ」を使用したさわやかなワッフル