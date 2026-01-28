Ｊ１町田は２８日、スコットランド１部リビングストンからＦＷテテ・イェンギ（２５）を期限付きで獲得することを発表した。イェンギはクラブを通じてコメントを発表し「⽇本でプレーすることは、ずっと夢でした。このユニフォームに袖を通し、町⽥を代表して戦える⽇が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと⼀緒にタイ