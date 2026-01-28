阿蘇くまもと空港ライブカメラ 今日28日午後5時ごろ、東京から熊本空港に到着した旅客機からオイルが漏れていたとして、清掃作業で滑走路が一時閉鎖となりました。 【ライブ配信を見る】阿蘇くまもと空港ライブカメラ けが人はなく、閉鎖は午後6時前に解除されましたが、午後6時半現在、一部運航に乱れが発生しています。 ※ライブ配信カメラが動く場合があります。音声はありません。都合により急遽終了する場合があり