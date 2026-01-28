Ｊ１のＧ大阪は２８日、明治安田Ｊ１百年構想リーグシーズンのキャプテン及びリーダーシップグループを発表した。主将にはＤＦ中谷進之介が就任。リーダーシップグループにはＭＦ倉田秋、ＧＫ一森純、ＦＷイッサム・ジェバリ、ＭＦ安部柊斗の４選手が選ばれた。主将の中谷は、クラブを通じて以下のコメントを発表した。「今シーズンよりキャプテンに就任しました、中谷進之介です。歴史あるこのクラブの腕章を巻くことに、大