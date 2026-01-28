セブン - イレブン・ジャパンは1月27日から、バレンタインシーズンに向けて、人気のお菓子とコラボした4品を含む和・洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ!」を全国のセブン‐イレブン店舗にて順次開催している。私の好きチョコみっけ!同社は、自分へのご褒美チョコや自分の気分にあったチョコを見つける楽しさ、だれかと共有することでコミュニケーションを取っていくようなチョコ体験を利用者に味わってほしいという