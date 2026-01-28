横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２８日、雪に関する気象情報を発表した。県内では、２９日昼過ぎから夜遅くにかけて雪が降り、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に積雪の恐れがある。路面の凍結や交通への影響に注意を呼びかけている。気象台によると、２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込む見込み。気圧の谷の影響を受け、県内では２９日昼過ぎか