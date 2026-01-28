俳優の岩城滉一（74）結城アンナ（70）夫妻が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。若手時代の生活を明かした。黒柳徹子（92）が「『北の国から』に出ていらっしゃる時、まだ、お金の工面してたんですって？」と尋ねた。すると岩城が「そんな時期もありましたね。やっぱり行くと、何カ月も行くんですよ、北海道に」と説明した。そして「そうすると、その間、お金どうするの？っていう。支払われるの