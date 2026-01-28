NTT東日本はこのほど、これまで提供してきた「生成AIサービス」の名称を「ミンクスプラス生成AI」に変更し、機能追加やシステムデザインのリニューアルを順次実施すると発表した。「生成AIサービス」はユーザーが保有するデータを活用できるRAG機能を具備したAIチャットツールで、データから情報を検索・抽出して回答を生成するため、より正確な回答を提供することが可能。○追加予定の新機能既存機能の精度や利便性を向上する複数