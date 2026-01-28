金沢経済同友会は、次期代表幹事を選考し、米谷治彦氏と坂野洋一氏を新任候補として内定しました。次期代表幹事に内定したのは、現在、常任幹事を務める北國銀行社長の米谷治彦氏と、北國新聞社常務取締役の坂野洋一氏の2人です。金沢経済同友会は、現・代表幹事の2人が今期で退任する意向を示したことから28日、選考委員会と理事会を開き、新たな代表幹事候補を選考しました。次期代表幹事は、4月30日に開催予定の定時総会後の理