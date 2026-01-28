埼玉県浦和競馬組合は、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」と浦和競馬のコラボイベントを、2月23日（月・祝）および2月25日（水）から28日（土）までの計5日間にわたって開催すると発表した。期間中は、場内の特別装飾をはじめ、オリジナルグッズの配布やPOP UP STOREの出店、ウマ娘による場内アナウンスなど、多彩な企画を実施。コラボ期間中はウマ娘仕様のレース名も予定されており、競馬とエンターテインメントを融合