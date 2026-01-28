社会実験が行われる交差点(高松市天神前) 高松市中心部にある交差点で信号機を「歩車分離式」にする社会実験が28日、始まりました。メリットがある一方で、慣れるまでに注意する点もあります。 （柳下遥リポート）「交差点で歩車分離式の信号になりました。車用の信号は赤、歩行者用の信号は青で、歩行者はどの道路も車の心配をすることなく安全に渡れるようになっています」 実験を行う交差点は近くに香川県庁や