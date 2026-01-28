衆院選の特命広報大使 歌手・声優／松本梨香さん 衆院選の投票率アップへ。国民的人気アニメで主人公の声を担当した声優が投票を呼び掛けます。 （衆院選の特命広報大使 歌手・声優／松本梨香さん）「明るいあしたをゲットだぜ！」 どこかで聞いた気がするこの声……。国民的人気アニメ「ポケットモンスター」の主人公・サトシ役などの声優として知られ、歌手としても活躍する松本梨香さんです。 岡山県