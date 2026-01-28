こうちeyeでは今回の解散総選挙で高知県内の2つの小選挙区の候補者に争点や政策課題などについての考えを聞きました。1回目の今回は『解散の大義』です。1月19日、高市総理は衆議院解散の理由を次のように述べました。■高市総理「高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか今、主権者たる国民の皆様に決めていただくしかない。そのように考えたからです。自民党と日本維新の会で過半数の議席をたまわれましたら、高市総理。そうで