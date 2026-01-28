SNIDEL BEAUTYが歩んできた5年間の感謝と、これからの未来への想いを詰め込んだ5th Anniversary Collectionが誕生。クリーンビューティの哲学と、ファッションブランド由来の洗練された世界観を融合し、使うたびに心が動く特別なアイテムが揃います。今この瞬間のときめきと、これから続く幸せをやさしく照らす、数量限定の祝福コレクションに注目です。 きらめきを重ねる限定アイシャドウ ブランドを象徴する「SN