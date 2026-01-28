北海道の鈴木直道知事（左から2人目）から大雪に関する緊急要望を受ける高市首相＝28日午後、札幌市高市早苗首相は28日、記録的な大雪に見舞われた北海道の除排雪支援を強化する考えを示した。遊説先の北海道で面会した鈴木直道知事から緊急要望を受け「確実に対応する」と述べた。鈴木氏は、除排雪の財政支援や国道のバス路線の優先的な除排雪、交通情報提供の充実に向けた支援を求めた。秋元克広札幌市長も同席した。北海