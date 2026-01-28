【キーウ共同】米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）は27日公表した報告書で、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月から25年末までのロシア軍の死傷者（行方不明者を含む）が、計約120万人に上ったとの推計を発表した。うち戦死者は約27万5千〜32万5千人とした。ウクライナ軍の死傷者は約50万〜60万人で、うち戦死者は10万〜14万人。ロシア軍が消耗戦を展開し、両軍に膨大な犠牲が出ている。両軍の死傷者の合