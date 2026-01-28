ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ロシア軍の死傷者が約120万人に上ったとの推計 米研究所が発表 米軍 シンクタンク CSI 朝鮮戦争 ベトナム戦争 ベトナム ロシア ウクライナ 受験 ロシア軍の死傷者が約120万人に上ったとの推計 米研究所が発表 2026年1月28日 18時45分 リンクをコピーする 【キーウ共同】米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）は27日公表した報告書で、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月から25年末までのロシア軍の死傷者（行方不明者を含む）が、計約120万人に上ったとの推計を発表した。うち戦死者は約27万5千〜32万5千人とした。ウクライナ軍の死傷者は約50万〜60万人で、うち戦死者は10万〜14万人。ロシア軍が消耗戦を展開し、両軍に膨大な犠牲が出ている。両軍の死傷者の合 記事を読む おすすめ記事 ウクライナ、「ハイマース」でロシアの発電所を攻撃…州知事「過去最大の砲撃」 2026年1月26日 15時40分 立ち退き強制執行中に執行官ら“2人殺傷”「金もないし…」月200件の相談「見えないホームレス」増加の背景 2026年1月23日 6時50分 Snow Man渡辺翔太、2026年の目標は“動員数100万人”「一番ライブがやっていて楽しい時間」 2026年1月26日 11時51分 「AI映像じゃなかった？」…ロシア・カムチャツカ、アパート10階相当の積雪で都市機能麻痺 2026年1月22日 9時14分 ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」沈没、ウクライナのミサイル攻撃が原因と軍事裁判所が誤って認める 2026年1月27日 9時0分