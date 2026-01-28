意見陳述後、記者会見する野浪行彦さん（手前左）＝28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者である親の下で育った20〜40代の「宗教2世」8人が、教義に基づく虐待で精神的苦痛を受けたとして、教団に計約3億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁であり、原告の男性は「人間としての尊厳を剥奪された」と意見陳述した。教団は請求棄却を求めた。陳述したのは