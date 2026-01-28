9月に開幕するアジア大会で、組織委員会の会長を務める大村知事は28日、チケットの先行販売を2月26日から開始すると発表しました。先行販売は、競技が行われる愛知・岐阜・三重などの6都府県に住む人が対象となります。一般販売については、6月以降を予定しているということです。先行チケットは、大会公式の販売サイトなどから購入ができ、チケット購入に必要なアカウントの登録はすでに始まっています。チケットの価格