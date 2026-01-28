学生の力で地域を活性化。愛知県と金城学院大学が包括協定です。28日、愛知県の大村秀章知事と金城学院大学の小室尚子学長らが参加し、包括協定の調印式が行われました。協定では、2028年に愛知県で開催される技能五輪国際大会に向け、学生によるボランティア活動や、観光PRなど様々な分野で連携していくということです。金城学院大学 小室尚子学長：「学部学科を越えて共に協力し合いながら実践に移していくような、そうい