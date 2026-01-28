言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、季節の風物詩や、身の回りにある身近なアイテムを集めました。パズルを解くような感覚で考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かんすぺ□□ー□□しょう□□まつりヒント：持っていると安心なものが隠れています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あき正解は「あき」でした。▼解説それぞれ