Photo: SUMA-KIYO 衣類や小物を整理してパッキングできるスタッフサックやトラベルポーチは、旅や出張の必須アイテム。しかし、冬場の嵩張るウェアをストレスなく収納でき、かつ利便性に優れたものとなるとなかなか見当たりません。単に大容量なだけの袋はあっても、使い勝手や耐久性まで納得できる一品に出会うのは至難の業です。そこで今回は、パッキングの最適解を追い求める筆者が、最終