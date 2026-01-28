サンリオのキャラクター、ポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクション」が、1月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで展開中だ。【写真】全30種をラインナップ！ラバーコレクション詳細■クローバーやキャンディのチャーム付き今回、2026年にポムポムプリンがデビュー30周年を迎えたことにちなんで展開されているのは、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30