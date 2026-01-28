◆ソフトバンク・プレイボールミーティング（28日、福岡市内）ソフトバンクは28日、福岡市内のホテルでプレイボールミーティング（監督・コーチ会議）を開き、春季キャンプの組み分けなどを決定した。小久保裕紀監督は昨季に続き、激しい正捕手争いを期待した。昨季終盤にかけては海野隆司のスタメン起用が増え、最多の105試合に出場した。それでも指揮官は「細川（亨）コーチが今年から入れ替わって（1軍に）入ってきていま