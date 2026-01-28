川崎フロンターレは１月28日、J１百年構想リーグに臨むチームのキャプテンと副キャプテンを発表。副主将のひとりを22歳の大卒ルーキーが務めることになった。主将は３年連続で脇坂泰斗に決定。30歳のMFは、クラブの公式サイトを通じて「今シーズンもキャプテンを務めることになりました。また、クラブが30周年を迎える特別なシーズンにキャプテンを務めさせていただくことを誇りに思っています。目標であるアジアの舞台に戻る