27日に公示された衆議院選挙の『期日前投票』が28日から始まりました。 新潟市中央区役所に設けられた投票所では、朝から有権者が一票を投じていました。県選挙管理委員会によりますと、『期日前投票』の投票率は近年増加傾向で、前回2024年の衆院選では22.67%で過去最高となりました。 ■期日前投票をした人 「道が悪くなったり天気の関係で当日具合悪くなったりすると悪いので早めに。必要な一票ですから。」 今回は法