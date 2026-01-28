立ち技格闘技「KNOCKOUT」は28日、都内で「KNOCKOUT.62」（3月14日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。KNOCKOUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rで同2冠王者の森岡悠樹（31＝北流会君津ジム）は初参戦でBigbangスーパーバンタム級王者の晃貴（27＝teamVASILEUS）と対戦する。会見で森岡は「KNOCKOUTを一番体現できるのは王者の自分だと思う。今回もそういう試合をしてしっかりKNOCKOUTの強さを見せつけ