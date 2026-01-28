トヨタ自動車は、最悪の場合意図せずドアが開くおそれがあるとして、およそ24万台のプリウスのリコールを国交省に届け出ました。【映像】リコール対象のプリウスリコールの対象は、2022年から2025年11月までに製造されたプリウスで、あわせて23万9504台です。国土交通省によりますと、後部ドアを外から開ける際に使うスイッチに水がたまった状態で極端に強く閉めると回路がショートし、最悪の場合は意図せずドアが開くおそれ