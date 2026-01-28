２８日の東京外国為替市場で、円相場は一時、前日（午後５時）と比べて２円超円高・ドル安の１ドル＝１５２円台前半をつけた。米国のトランプ大統領が２７日、ドル安容認と取れる発言をしたことや、日米当局による為替介入への警戒感から約３か月ぶりの円高水準となった。午後５時には、前日（午後５時）と比べて２円０８銭円高・ドル安の１ドル＝１５２円６３〜６５銭で大方の取引を終えた。片山財務相は２７日夜、報道陣の取