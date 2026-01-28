今季最長の寒波は過ぎたものの、29日から再び石川県内に寒波が襲来し、警報級の大雪となる恐れが高まっています。28日の金沢駅近くでは…路地に入ると、ここ1週間で積もった雪が路面を覆ったまま残っていました。27日までは、車も通れないくらいの雪があったといいますが…住民は：「できるだけよけておこうかなと、郊外の実家の雪かきとか毎日です。もう雪はいらない」一方、こちらの男性は、機械を使って駐車場の除雪です。