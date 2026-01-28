28日朝、石川県かほく市で、スリップした車がJR七尾線の踏切内に侵入し、普通列車と衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。28日。消防や警察、大勢のJRの職員らが取り囲んでいたのは、七尾線の普通列車。その先にあったのは…平本 駿介 記者：「あちらを見ますと、列車と車があり、車のフロントガラスには、ひびが入っています」列車と衝突し、先頭車両に押しつぶされた乗用車です。 乗客は：「急に警報が鳴ったら