去年５０歳を迎えたタレントが、２８日までにＳＮＳで豪華スリーショットを公開し話題になっている。１９９０年代に人気を集めた鈴木蘭々（５０）がインスタグラムで「千秋ちゃんを介してとてつもなく久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです毎回思うけど人の縁ってとっても不思議何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりしていっぱい話して楽しかった〜今度は皆んなで少し遠